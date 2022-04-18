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3 часа назад

Разработано эффективное средство от рака груди

Lenta.ruиещё 2

Отечественные специалисты из Курчатовского института разработали новое эффективное средство от рака груди. Об этом сообщают «Известия».

Разработано эффективное средство от рака груди
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В ходе проведенной работы ученые изучили воздействие различных токсических веществ на раковые клетки. В результате сотрудники института назвали свинец-212 перспективным для лечения онкологии соединением.

Как оказалось, изотоп свинца-212 имеет период полураспада десять часов, что делает его применение удобным для использования в клинической практике. В течение этого времени возможно изготовить препарат, привезти его в медицинское учреждение и ввести пациенту, где свинец распадется и повредит опухоль с помощью радиоактивного излучения, выделяющегося в результате распада. По мнению ученых, свинец-212 может оказаться универсальным средством для целенаправленного лечения злокачественных опухолей любого типа.

В дальнейшие планы специалистов входит более подробное изучение этого соединения, в частности — его взаимодействие с рядом векторных соединений. На данный момент исследуются рекомендуемые дозы к усвоению свинца-212.

Здоровье,Курчатовский институт,
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