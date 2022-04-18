Разработано эффективное средство от рака груди

Как оказалось, изотоп свинца-212 имеет период полураспада десять часов, что делает его применение удобным для использования в клинической практике. В течение этого времени возможно изготовить препарат, привезти его в медицинское учреждение и ввести пациенту, где свинец распадется и повредит опухоль с помощью радиоактивного излучения, выделяющегося в результате распада. По мнению ученых, свинец-212 может оказаться универсальным средством для целенаправленного лечения злокачественных опухолей любого типа.