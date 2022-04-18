Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
1 час назад

Россиянам назвали вкусный напиток для профилактики слабоумия

Lenta.ruиещё 2

Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова назвала какао прекрасным и вкусным средством для профилактики слабоумия, заболеваний мозга и улучшения памяти. Об этом эксперт сообщила агентству «Москва».

Назван вкусный напиток для профилактики слабоумия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист объяснила россиянам, что одним из факторов, провоцирующих развитие дегенеративных заболеваний, является проблема с кровеносными сосудами головного мозга, а в какао содержится большое количество антиоксидантов растительного происхождения флавоноидов, которые помогают улучшить их состояние. Благодаря этому, сказала Денисова, улучшается память, работа мозга, снижается риск развития болезни Альцгеймера и деменции. Достаточно пить одну-две чашки этого вкусного напитка ежедневно.

Кроме того, по словам, диетолога, какао также нормализует кровоток во всех органах, что поможет в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. «В какао высокое содержание антиоксидантов, которые относятся к группе полифенолов. Полифенолы способствуют нормализации уровня холестерина крови, улучшают состояние клеточной стенки, реологические свойства крови, то есть поддержанию ее в жидком состоянии и профилактике образования тромбов», — пояснила Денисова.

В заключение врач напомнила, что людям с гипервозбудимостью нервной системы, проблемами желудочно-кишечного тракта или подагрой злоупотреблять этим напитком не стоит, чтобы избежать обострения хронических заболеваний.

Ранее эксперты оценили вероятность наступления дефицита кофе в России и объяснили, с чем связано подорожание этого напитка в кофейнях и магазинах. Специалисты отметили, что за последний месяц цены выросли в полтора раза.

Здоровье,Наталья Денисова,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители