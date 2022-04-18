4 рецепта ванн для быстрого выведения токсинов

Конечно, большинство из нас предпочитает салонные процедуры, особенно когда речь заходит о подготовке кожи к летнему сезону. Но кто сказал, что мы не можем помогать коже лица и тела просто проводя время дома? Для всех поклонников ленивых вечеров в теплой ванне, мы собрали самые крутые рецепты, которые помогут не только расслабиться, но и здорово помочь коже.

Ванна с кипарисом

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Отличный вариант для тех, кто не только хочет подбодрить кожу, но и получить эффект легкого дренажа. Все просто — наполняем воду теплой водой, ни в коем случае не горячей, затем добавляем в воду 5—7 капель масла лимона, кипариса и можжевельника. Будьте готовы к резкому и непривычному запаху, впрочем, вы быстро привыкнете и начнете расслабляться. Помимо мощного эффекта от воздействия антиоксидантов вы получите отличную ароматерапию в качестве бонуса.

Ванна с какао

Здесь стоит быть осторожным, так как какао здорово въедается в трещинки в эмали, держите наготове очищающее средство для ванны. А вот на кожу какао оказывает просто волшебное действие — кроме потрясающего шоколадного запаха, вы получаете увлажненную и очищенную кожу. Идеально, если перед принятием ванны вы отшелушите кожу кофейным скрабом. Для ванны вам понадобится примерно 150 г. какао-порошка и столько же сухого молока. Не спешите сыпать какао в ванну, для начала важно потомить какао и молоко на водяной бане, уже после этого добавляем смесь в воду в ванне. В какао-ванне можно находиться не больше получаса.

Ванна с морской солью

Универсальный вариант, когда под рукой нет дополнительных ингредиентов. Ванна с морской солью помогает не только отлично очистить кожу, но и избежать появления воспалений на коже, которые могут здорово испортить настроение летом, когда хочется носить только открытые топы и платья. Готовить такую ванну очень просто — растворяем соль в горячей воде в небольшой кастрюле, затем добавляем посоленную воду в ванну. Помните, что чем больше соли вы добавляете, тем меньше времени можно находиться в теплой ванне.

Ванна с овсянкой