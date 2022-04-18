Чем опасные популярные диеты: отвечает эксперт

Чем опасны популярные диеты и на что стоит обратить внимание, если хотите сбросить пару килограммов, читайте в материале «Рамблера».
Специалист предупреждает, что даже такие кратковременные диеты не рекомендованы беременным, кормящим, подросткам, тем, у кого есть повышение уровня мочевой кислоты, и тем, у кого есть проблемы с почками. Как отмечает Соломатина, эта диета может привести к разным неконтролируемым состоянием, поэтому человек, который хочет ее попробовать, должен хорошо знать о проблемах в своем организме. И то, по мнению диетолога, подобного рода эксперименты лучше проводить под наблюдением врача.
Елена Соломатина также рассказала о плюсах и минусах интервального голодания, которое так часто практикуют звезды.
Специалист прокомментировала и нынче популярные детоксы (в том числе и на смузи). По мнению Соломатиной, с одной стороны, когда человек использует смузи и закладывает в блендер фрукты, ягоды, семечки, орехи, он в таком виде потребляет достаточное количество клетчатки. Но с другой стороны, теряется часть витаминов и микроэлементов. Как правило, смузи — напиток достаточно низкокалорийный. И если это основной тип питания, смузи нужно употреблять достаточно часто, чтобы постоянно не испытывать чувство голода, и добавлять семена, орехи, что-то, что является более питательным. Эксперт подчеркивает, что организм нужно постепенно приучать к большому количеству клетчатки, потому что если человек в свой ежедневный рацион включал мало клетчатки, а затем решил провести разгрузочный день на смузи, вместо детокса он может получить интоксикацию.