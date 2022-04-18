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1 час назад

Чем опасные популярные диеты: отвечает эксперт

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Чем опасны популярные диеты и на что стоит обратить внимание, если хотите сбросить пару килограммов, читайте в материале «Рамблера».

Чем опасные популярные диеты: отвечает эксперт
Фото: Кадр из сериала «Диета из Санта-Клариты»Кадр из сериала «Диета из Санта-Клариты»
«Кето-диета — это диета, когда человек ест мало углеводов и питается в основном белками и жирами. Тут стоит отметить, что углеводы являются основным поставщиком энергии, и когда они не поступают в организм в должном объеме, человек начинает извлекать энергию из жиров и белков, поступающих извне, или расходует собственные запасы.

Сначала расходование собственных запасов кажется интересным вариантом: жир быстрее сгорает, и все жирные кислоты, которые поступают в печень, превращаются в кетоны, которые и являются «топливом» для нашего организма. В начале диеты человек может чувствовать усталость, раздражительность, дискомфорт, так как организм не привык к такому типу метаболизма. Но потом происходит адаптация, и человек чувствует, что он худеет, и все вроде бы хорошо. Но в результате этой диеты появляется своеобразный запах ацетона изо рта, возникает чувство жажды. Тут стоит отметить, что те люди, у которых повышен сахар в крови и которые имеют инсулинорезистентность, при такой диете начинают чувствовать себя лучше: и падает уровень глюкозы, и клетки начинают лучше воспринимать инсулин, и повышается работоспособность. Но в долгосрочной перспективе начинают страдать органы многих систем: органы мочевой системы, печень, кишечник. Состояние организма начинает ухудшаться».
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог
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Специалист предупреждает, что даже такие кратковременные диеты не рекомендованы беременным, кормящим, подросткам, тем, у кого есть повышение уровня мочевой кислоты, и тем, у кого есть проблемы с почками. Как отмечает Соломатина, эта диета может привести к разным неконтролируемым состоянием, поэтому человек, который хочет ее попробовать, должен хорошо знать о проблемах в своем организме. И то, по мнению диетолога, подобного рода эксперименты лучше проводить под наблюдением врача.

Елена Соломатина также рассказала о плюсах и минусах интервального голодания, которое так часто практикуют звезды.

«Многие, кто практикуют такое питание, действительно отмечают положительные результаты. Причем интервалы могут быть разными. Есть достаточно физиологичные интервалы, самый популярный — 16 часов в сутки человек ничего не ест, а за 8 часов потребляет суточную норму калорий. Есть интервалы и сутки через сутки, но это уже действительно голодание, а не просто к интервальному приему пищи. Мы, собственно, все время практикуем подобное питание: мы спим определенное количество часов, да и перед сном не всегда наедаемся. Поэтому интервальный процесс естественен, он запускает механизмы очищения.

Популярной эта диета стала после того, как японский ученый в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии — очищение клеток. Но это исследование ученый проводил на дрожжах и мышах, к людям пока это нельзя отнести в полной мере. Другое дело, что из-за интервалов уменьшается общая калорийность питания. Если мы уменьшаем калорийность, человек начинает худеть, а после более внимательно следить за тем, что он потребляет. Это тоже не может не сказаться благотворно на самочувствии. Но есть ряд состояний, при которых интервальное питание чревато развитием очень нехороших последствий, поскольку людям, например, с сахарным диабетом нужно постоянно поддерживать уровень сахара в крови. В ряд этих болезней входят и проблемы с желчным пузырем, желчекаменные болезни, гастриты, язвы, поэтому к такому типу питания нужно подходить осмысленно».
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Специалист прокомментировала и нынче популярные детоксы (в том числе и на смузи). По мнению Соломатиной, с одной стороны, когда человек использует смузи и закладывает в блендер фрукты, ягоды, семечки, орехи, он в таком виде потребляет достаточное количество клетчатки. Но с другой стороны, теряется часть витаминов и микроэлементов. Как правило, смузи — напиток достаточно низкокалорийный. И если это основной тип питания, смузи нужно употреблять достаточно часто, чтобы постоянно не испытывать чувство голода, и добавлять семена, орехи, что-то, что является более питательным. Эксперт подчеркивает, что организм нужно постепенно приучать к большому количеству клетчатки, потому что если человек в свой ежедневный рацион включал мало клетчатки, а затем решил провести разгрузочный день на смузи, вместо детокса он может получить интоксикацию.

Здоровье,Елена Соломатина,
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