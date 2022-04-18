Чем опасные популярные диеты: отвечает эксперт

«Многие, кто практикуют такое питание, действительно отмечают положительные результаты. Причем интервалы могут быть разными. Есть достаточно физиологичные интервалы, самый популярный — 16 часов в сутки человек ничего не ест, а за 8 часов потребляет суточную норму калорий. Есть интервалы и сутки через сутки, но это уже действительно голодание, а не просто к интервальному приему пищи. Мы, собственно, все время практикуем подобное питание: мы спим определенное количество часов, да и перед сном не всегда наедаемся. Поэтому интервальный процесс естественен, он запускает механизмы очищения.



Популярной эта диета стала после того, как японский ученый в 2016 году получил Нобелевскую премию за открытие аутофагии — очищение клеток. Но это исследование ученый проводил на дрожжах и мышах, к людям пока это нельзя отнести в полной мере. Другое дело, что из-за интервалов уменьшается общая калорийность питания. Если мы уменьшаем калорийность, человек начинает худеть, а после более внимательно следить за тем, что он потребляет. Это тоже не может не сказаться благотворно на самочувствии. Но есть ряд состояний, при которых интервальное питание чревато развитием очень нехороших последствий, поскольку людям, например, с сахарным диабетом нужно постоянно поддерживать уровень сахара в крови. В ряд этих болезней входят и проблемы с желчным пузырем, желчекаменные болезни, гастриты, язвы, поэтому к такому типу питания нужно подходить осмысленно».