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19 минут назад

Частое мытье рук вызывает аллергию на украшения

Газета.Ruиещё 1

Дерматолог Джастин Хекстолл заявила, что частое мытье рук при постоянном ношении украшений может спровоцировать аллергию. Об этом сообщает The Guardian.

Частое мытье рук вызывает аллергию на украшения
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам врача, за последние два года значительно возросло число пациентов, обращающихся за помощью с контактного дерматита развивающимся из-за ношения украшений и часов на руках. При этом аллергия на изделия из золота, платины, титана, серебра, пластика или силикона возникать не должна. Проблема, как говорит Хекстолл, заключается в том, в каком состоянии находится кожа под ними.

За время пандемии люди стали намного чаще мыть руки, и это вызывает дерматит, если хорошо не просушить руки после.

"Многократное использование спиртовых гелей для дезинфекции рук вызывает сухость и иногда раздражение, однако данные свидетельствуют о том, что они реже вызывают дерматит, чем мыло и вода",

— считает Джастин Хекстолл.

При носке, например, часов врач советует снять их перед мытьем рук, протереть ремешок антибактериальной салфеткой и дать запястью высохнуть. Помимо этого не стоит сильно затягивать ремень, чтобы дать возможность воздуху циркулировать. Так же следует поступать с кольцами и браслетами.

Здоровье,
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