Частое мытье рук вызывает аллергию на украшения

Дерматолог Джастин Хекстолл заявила, что частое мытье рук при постоянном ношении украшений может спровоцировать аллергию. Об этом сообщает The Guardian.

По словам врача, за последние два года значительно возросло число пациентов, обращающихся за помощью с контактного дерматита развивающимся из-за ношения украшений и часов на руках. При этом аллергия на изделия из золота, платины, титана, серебра, пластика или силикона возникать не должна. Проблема, как говорит Хекстолл, заключается в том, в каком состоянии находится кожа под ними.

За время пандемии люди стали намного чаще мыть руки, и это вызывает дерматит, если хорошо не просушить руки после.

"Многократное использование спиртовых гелей для дезинфекции рук вызывает сухость и иногда раздражение, однако данные свидетельствуют о том, что они реже вызывают дерматит, чем мыло и вода",

— считает Джастин Хекстолл.