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22 минуты назад

Россиян научат бороться со стрессом при помощи дыхания

Lenta.ru

В российских городах запустили проект «Дыши правильно!», в рамках которого жители страны смогут научиться бороться со стрессом при помощи дыхания. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 апреля.

Россиян научат бороться со стрессом при помощи дыхания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, на медиафасадах в Москве, Подмосковье, Волгограде, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Уфе, Нижнем Новгороде, Тюмени, Перми и Новосибирске разместили специальный виджет, который имитирует дыхательное упражнение, позволяющее снизить уровень тревожности или усталости. Россиянам предлагается использовать технику дыхания «4+4+4+4»: она предполагает, что человек тратит одинаковое количество секунд на вдох, задержку дыхания и выдох. Благодаря такому упражнению, можно избавиться от гипервентиляции, возникающей на фоне стресса и приводящей к паническим атакам, и снизить тревогу.

Отмечается, что описанное упражнение рекомендуется выполнять по 2-3 минуты 4-5 раз в день.

«Предложенная дыхательная гимнастика является простой и эффективной. Когда вы научитесь ее выполнять и почувствуете результативность, то вам захочется освоить и другие более сложные технологии работы с дыханием с целью нормализации психологического состояния, выхода из стресса и достижения поставленных задач»,

— отметил психотерапевт, психолог-консультант, медиатор, психиатр Виктор Макаров.

В свою очередь основатель коммуникационной группы PRT, которая стала одним из авторов проекта, Глеб Сахрай пояснил, что таким образом его компания вместе с оператором крупноформатной DOOH-рекламы медиахолдингом MAER хотела поддержать жителей городов, нуждающихся в снижении уровня психологической напряженности.

«Мы решили, что советы психотерапевтов могут помочь, если обратить на них внимание общества необычным способом»,

— подчеркнул он.

Как ожидается, акция, запущенная 18 апреля, продлится две недели.

Здоровье,Глеб Сахрай,Виктор Макаров,
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