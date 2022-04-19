Бесплодие в анамнезе связали с рисками сердечной недостаточности

Новое исследование опубликовано в Журнале Американского колледжа кардиологов, его авторы – исследователи из Массачусетской больницы общего профиля. Учёные выяснили, что у женщин, имеющих проблемы с зачатием ребёнка, риск сердечной недостаточности повышен на 16% в сравнении с теми, у кого в анамнезе бесплодия нет.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Учёные констатируют, что репродуктивный анамнез женщины связан с будущими рисками сердечных патологий. Есть ли у женщины трудности с зачатием, то, что происходит во время её беременности, когда наступает менопауза – всё это оказывает влияние на риски развития сердечных заболеваний в более позднем возрасте.

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С бесплодием сегодня сталкивается примерно 1 из 5 женщин в США – речь идёт о целом ряде проблем, мешающих успешному зачатию. Но до недавнего времени его связь с сердечными рисками изучена не была.

Есть два вида сердечной недостаточности: сердечная недостаточность с сохраненной фракцией выброса (HFpEF) и сердечная недостаточность со сниженной фракцией выброса (HFrEF). Фракция выброса – это объёмная доля крови, выбрасываемой из камеры сердца при каждом сокращении. Фракция выброса менее 50% обычно считается сниженной, патологичной.

Учёные обнаружили связь между бесплодием в анамнезе и общей сердечной недостаточностью, особенно с сохранённой фракцией выброса – формой сердечной недостаточности, которая чаще встречается у женщин, независимо от истории фертильности.

Среди 38 528 исследованных историй женщин в постменопаузе 14% участниц сообщили о бесплодии в анамнезе. За 15-летний срок проведения исследования авторы выяснили, что бесплодие связно с 16% риском общей сердечной недостаточности в будущем. В разрезе подтипов недостаточности – это повышение на 27% риска HFpEF. При этом, взаимосвязь сохранялась независимо от того, удалось ли женщинам, имеющим проблемы с зачатием, в итоге забеременеть и родить ребёнка.

Каковы механизмы, определяющие связь бесплодия с сердечными рискам? Общие ли это факторы, или бесплодие является причиной? Учёные планируют продолжить работу по исследованию этого вопроса.

«Мы, ученые и врачи, начинаем осознавать, насколько важен репродуктивный анамнез женщины для риска сердечных заболеваний в будущем. Бесплодие является одним из многих сердечно-сосудистых факторов риска, таких как гипертония и высокое кровяное давление, но репродуктивный анамнез обычно не рассматривается как часть оценки сердечно-сосудистого риска»,

— говорит автор исследования Эмили Лау, доктор медицины, магистр здравоохранения, кардиолог и директор Клиники менопаузы, гормонов и сердечно-сосудистых заболеваний.