Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 79.45EUR 86.43
Войти в почту
3 часа назад

Онкологи связали лишний вес у женщин с ростом риска рака матки вдвое

Газета.Ru

Избыточный вес у женщин на протяжении жизни почти вдвое повышает риск развития рака матки, выяснили специалисты Бристольского университета и Международного агентства по изучению рака. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале BMC Medicine.

Онкологи связали лишний вес у женщин с ростом риска рака матки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ученые собрали данные о 120 тыс. женщин из Великобритании, Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Швеции и США. У 13 тыс. из них был выявлен рак тела матки.

О связи лишнего веса и многих видов рака было известно и раньше, но на этот раз исследователям удалось рассчитать конкретные риски - на каждые 5 единиц ИМТ выше нормы вероятность рака тела матки возрастала на 88%.

Предыдущие исследования показывали меньшие значения, но в большинстве из них рассматривался ИМТ на момент исследования, поясняют авторы работы. Здесь же они использовали данные о массе тела женщины на протяжении всей жизни.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие именно методы лечения и препараты можно использовать для управления риском развития рака у людей, страдающих ожирением. Мы уже знаем, что избыточный вес или ожирение повышают риск развития 13 различных видов рака. Чтобы снизить риск развития рака, важно поддерживать здоровый вес, используя сбалансированную диету и оставаясь активным",

- отметили авторы работы.

Также они выяснили, что с риском развития рака матки связаны уровни инсулина натощак и тестостерона. Ученые надеются, что дальнейшее изучение этой связи позволит найти способ корректировать риски, влияя на гормоны.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители