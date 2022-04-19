Онкологи связали лишний вес у женщин с ростом риска рака матки

Избыточный вес у женщин на протяжении жизни почти вдвое повышает риск развития рака матки, выяснили специалисты Бристольского университета и Международного агентства по изучению рака. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале BMC Medicine.

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Ученые собрали данные о 120 тыс. женщин из Великобритании, Австрии, Бельгии, Германии, Польши, Швеции и США. У 13 тыс. из них был выявлен рак тела матки.

О связи лишнего веса и многих видов рака было известно и раньше, но на этот раз исследователям удалось рассчитать конкретные риски - на каждые 5 единиц ИМТ выше нормы вероятность рака тела матки возрастала на 88%.

Предыдущие исследования показывали меньшие значения, но в большинстве из них рассматривался ИМТ на момент исследования, поясняют авторы работы. Здесь же они использовали данные о массе тела женщины на протяжении всей жизни.

"Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие именно методы лечения и препараты можно использовать для управления риском развития рака у людей, страдающих ожирением. Мы уже знаем, что избыточный вес или ожирение повышают риск развития 13 различных видов рака. Чтобы снизить риск развития рака, важно поддерживать здоровый вес, используя сбалансированную диету и оставаясь активным",

- отметили авторы работы.