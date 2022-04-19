Раскрыты секреты крепкого и здорового сна

«В сети есть доступные видео и аудиофайлы с инструкциями по работе с мышцами перед сном, — обратила внимание Саймон. — Например, можно в течение десяти секунд крепко сжимать кулаки, а затем расслаблять. Это приводит к тому, что мышцы становятся более расслабленными, чем до начала упражнения. Это, в свою очередь, помогает быстрее и глубже уснуть, а позже чувствовать себя максимально отдохнувшим».