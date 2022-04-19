Врач рассказала об обязательных при похудении витаминах

Чуть больше месяца осталось до лета, и многие лишь сейчас начинают активно браться за свою форму. Только приводят в порядок они себя изнуряющими диетами, что плохо сказывается на здоровье. Эндокринолог из компании SOLGAR Елена Островская рассказала в СМИ, как правильно подойти к этому вопросу, какие витамины добавить в рацион для помощи процессу.

«При ограничении жирной пищи необходимо дополнительно принимать витамины А, D, E. Низкоуглеводная диета может привести к дефициту клетчатки и витамина С. В этот период можно поддержать организм приемом пребиотиков и пробиотиков. Незаменимы во время любой диеты и дополнительные источники омега-3» поделилась эксперт в разговоре с «Газета.Ru».

Очень важны для организма при похудении достаточное количество белка, полезные жиры, витамины D, B12, C, железо, магний и инсулинорезистентность в норме. Если со всем этим полный порядок, то лишние килограммы уйдут быстро сами по себе. А если наблюдаются дефициты, то их нужно восполнять и придерживаться сбалансированного питания, но ни в коем случае не голодать.

Для определения нужных микроэлементов лучше обратиться к специалисту за назначением обследования, советует Елена Островская. Его результаты помогут определить причину лишнего веса и узнать, чего не хватает организму.