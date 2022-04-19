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3 часа назад

В Крыму начала работу "горячая линия" по вопросам иммунизации населения

Новый Крым

В Республике Крым с 18 по 29 апреля 2022 года открыт телефон "горячей линии", по которому специалисты Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю консультируют граждан по актуальным вопросам иммунизации.Обратиться к специалистам можно в будние дни с 9.00 до 18.00 по телефону: +7978 919 11 35.Телефон "горячей линии" открыт в преддверии проведения в Республике Крым и г. Севастополе Единой недели иммунизации с 24 по 30 апреля 2022 года. Цель ЕНИ-2022 состоит в увеличении охвата вакцинацией детей и взрослых против различных инфекционных заболеваний.

В Крыму начала работу "горячая линия" по вопросам иммунизации населения
Фото: Новый КрымНовый Крым
Здоровье,Роспотребнадзор,
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