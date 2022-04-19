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3 часа назад

Врач дал советы по предотвращению послеродовой депрессии

Мира Маркина

Педиатр-иммунолог, ведущий программы "Жить здорово!" Андрей Продеус рассказал, что делать с послеродовой депрессией у матерей. Об этом он написал в своем блоге на платформе "Яндекс.Дзен".

Как предотвратить послеродовую депрессию
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, депрессия возникает не у всех женщин после родов. Однако изменения в настроении бывают всегда, особенно у первородящих.

«Депрессии и срывы могут возникнуть и у тех мам, которые имели идиллическую картинку появления на свет младенца, а в реальности все оказалось совсем по-другому», — сказал врач.

Как отметил Продеус, для стабильного эмоционального состояния важно, чтобы рядом были близкие люди, которые могут помочь, например, решить бытовые вопросы, убраться и приготовить еду, пока женщина высыпается:

«Попросите о помощи подруг, пусть вместо погремушек и одежек в подарок новорожденному каждая привезет раз в неделю еды и даст принять вам душ».

Также очень важная составляющая для матери после родов - это сон.

«Постоянный недосып, конечно, может расшатать нервную систему», — заявил медик.

По его мнению, важно первые несколько дней провести в роддоме, так как за это время женщина получит первый опыт ухода за новорожденным.

Кроме того, врач призвал заранее подготовиться к рождению ребенка и не строить иллюзий:

«Как быстро женщина привыкает к своему новому положению? Гормонально нормально у любой мамы, да и природой это заложено — безусловная любовь к своему ребенку и безусловное принятие этой ситуации».

Ранее был назван напиток для профилактики слабоумия.

Здоровье,
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