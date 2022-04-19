Как бананы улучшат ваше здоровье

Если регулярно есть бананы, то можно хорошо укрепить своё здоровье. О том, какие преимущества есть у этих фруктов, - в статье.

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В Америке бананы крайне популярны. Причём купить их можно практически где угодно. Если же их есть постоянно, то можно защитить организм от различных болезней. О них - ниже.

Бананы снижают вероятность заражения гриппом

Исследование 2020 года, которое было опубликовано в PNAS, показывает, что элемент лектин в составе бананов способен противостоять разным штаммам этой инфекции.

Бананы уменьшают риск возникновения колоректального рака

Происходит это благодаря тому, что в этих продуктах содержится резистентный крахмал. Польза этого вещества для предотвращения колоректального рака и уменьшения воспалений доказана в исследовании 2013 года, опубликованном в издании Current Opinion in Gastroenterology.

Бананы помогают взбодриться во время тренировок и укрепляют иммунитет

Данные исследования 2012 года (результаты опубликованы в PLOS One) демонстрируют, что у людей, которые перед тем как проехать на велосипеде 75 км, съедают банан, иммунная система не так сильно ослабляется. Также эксперты обнаружили, что у таких людей было меньше воспалений и окислительного стресса из-за физической активности.

Бананы снижают вероятность развития осложнений после операций

Это объясняется вновь наличием в составе банана резистентного крахмала. Кроме того, согласно исследованию 2016 года, которое было опубликовано в Nature Immunology, данное вещество может положительно влиять на бактерии в пищеварительном тракте и снижать таким образом риск осложнений.

Бананы могут улучшить состояние кишечника

Резистентный крахмал, как описывается в результатах исследования 2017 года (опубликованы в mBio), способен повысить интенсивность метаболизма липидов и увеличить количество полезных бактерий в кишечнике.