Кардиолог объяснила неприятные ощущения при сне на левом боку

По словам Кореневич, сердце невозможно повредить снаружи, если не упасть с большой высоты или не удариться грудью при аварии. Это связано с тем, что оно защищено сердечной сумкой-перикардом, а также жировой тканью, плеврой, тканью легких и ребрами с мышцами. «Сердце мы обычно повреждаем другими способами — много нервничаем, не уделяем своему телу должного внимания, не нагружаем себя физически, а только переживаем, переедаем, мало и плохо спим, почти не расслабляемся эмоционально, курим и пьем, чтобы хоть немного расслабиться. Все это медленно, но верно разрушает наше сердце изнутри», — объясняет кардиолог.