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2 часа назад

7 признаков пищевой зависимости

Medical Note

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала в своем Телеграм-канале, как распознать пищевую зависимость.

7 признаков пищевой зависимости
Фото: Medical NoteMedical Note

По словам специалиста, первым признаком являются постоянные мысли о еде: когда и что поесть, сколько времени осталось до обеда и так далее.

Человек, страдающий от пищевой зависимости, готов есть в любом состоянии, ничто не может испортить ему аппетит.

Любое лакомство тут же поднимает настроение, а самое главное развлечение — это походы по кафе, так называемый пищеварительный туризм.

Даже легкое чувство голода вызывает раздражительность, снижение настроения.

Люди с пищевой зависимостью готовы есть в любое время — ранним утром, поздней ночью. При этом после еды у них всегда возникает чувство вины.

По словам Зухры Павловой, наличие хотя бы трех из перечисленных признаков указывает на психологические корни проблемы.

«Это все можно откорректировать и избавиться от постоянных мыслей о еде», — добавила специалист.

Здоровье,
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