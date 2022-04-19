7 признаков пищевой зависимости

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала в своем Телеграм-канале, как распознать пищевую зависимость.

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По словам специалиста, первым признаком являются постоянные мысли о еде: когда и что поесть, сколько времени осталось до обеда и так далее.

Человек, страдающий от пищевой зависимости, готов есть в любом состоянии, ничто не может испортить ему аппетит.

Любое лакомство тут же поднимает настроение, а самое главное развлечение — это походы по кафе, так называемый пищеварительный туризм.

Даже легкое чувство голода вызывает раздражительность, снижение настроения.

Люди с пищевой зависимостью готовы есть в любое время — ранним утром, поздней ночью. При этом после еды у них всегда возникает чувство вины.

По словам Зухры Павловой, наличие хотя бы трех из перечисленных признаков указывает на психологические корни проблемы.