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4 часа назад

Почему лишний вес особенно опасен для женщин

Ferra.ruиещё 1

Согласно результатам недавнего исследования, опубликованным в издании BMC Medicine, избыточный вес у женщин на протяжении всей жизни может способствовать развитию рака. Подробнее - в статье.

Почему лишний вес особенно опасен для женщин
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалисты из Бристольского университета (Великобритания) обнаружили, что вероятность рака матки у женщины возрастает при избыточном весе. Причём на каждые пять дополнительных единиц ИМТ этот риск становится выше почти в два раза (на 88%). Все полученные данные были опубликованы в BMC Medicine.

В ходе исследования эксперты проанализировали генетические образцы примерно 120 тысяч женщин из разных стран (Австралия, Бельгия, Германия, Польша, Швеция, Великобритания, США). При этом у 13 тысяч из них был рак матки.

Также учёные провели анализ 14 признаков, которые могут связаны с ожирением и раком матки. Оказалось, что вероятность развития этого заболевания возрастала из-за двух гормонов: инсулина (натощак) и тестостерона.

При этом, как отмечает доктор Джули Шарп, нужны ещё дополнительные исследования, чтобы точно выяснить, какие методы помогут снизить риск появления рака у людей с лишним весом и ожирением.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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