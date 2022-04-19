Пищевые добавки, которые опасны для здоровья

Причем не всегда отсутствие Е-кода означает отсутствие вредных добавок в составе продукта. Иногда недобросовестные производители его просто не указывают, а пишут лишь название красителя или консерванта. В этом случае, если есть сомнение в доброкачественности продукта, всегда можно узнать код по названию.



Конечно, лучше всего готовить дома из известных продуктов, но редко у кого хватает на это времени и желания. В таком случае я рекомендую стараться покупать меньше фастфуда, продуктов, состав которых нам неизвестен, продуктов, содержащих вредные искусственные добавки. Например, выбор делать в пользу натурального творога, а не сырков с жутким составом, свежих сезонных овощей и фруктов, а не готовых смузи и соков в коробках, овощей, приготовленных на гриле, а не картофеля фри.

Елена Будкевич Диетолог, терапевт, профпатолог