Пищевые добавки, которые опасны для здоровья

Покупая тот или иной продукт, многие не задумываются над его содержанием, обращая внимание лишь на внешний вид. А на деле его употребление может нанести вред организму, если в нем содержатся опасные или даже запрещенные пищевые добавки. "Рамблер" вместе с диетологом Еленой Будкевич и специалистом по функциональному интегративному питанию Наталией Кочубеевой решил разобраться, какие бывают пищевые добавки, для чего они нужны и какие из них представляют собой опасность.
Фото: unsplash.comunsplash.com
Для чего нужны пищевые добавки
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Все пищевые добавки кодируются по европейской классификации, Е (от Europe — Европа). Далее следует трехзначный номер, по которому легко "раскрыть" саму добавку, ее название и к какому классу она относится, пояснила Елена Будкевич.
Пищевая промышленность — это очень прибыльная часть экономики. Нужно понимать, что основная задача производителя в большинстве случаев — продать товар и получить прибыль, а не думать о здоровье. Пищевые добавки призваны помочь в удешевлении товара, улучшении его вкусовых качеств и увеличении сроков годности часто за счет качества.
Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питанию
В чем опасность пищевых добавок
Некоторые из "Е-шек" обладают канцерогенным действием (провоцируют образование и рост злокачественных опухолей), могут провоцировать аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни почек.
Е124 — понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А;
Е127 — эритрозин.
Стоит отметить, что в материале указаны не все добавки, полные списки можно найти на просторах интернета.
Все ли пищевые добавки вредны
Конечно не все. Многие являются натуральными веществами, например, буквой Е обозначается куркумин (Е100), хлорофилл (Е140), паприка (Е160с), агар (Е406), камедь рожкового дерева (Е410) и др. Их употребление признано безопасным.
Ниже примеры некоторых маркировок безопасных добавок:
Е160 – это натуральные краситель, добываемый из моркови, тропических растений, водорослей, пальмового масла;
Е 162 (бетанин) – краситель из свеклы;
Е 170 – карбонат кальция (мел) – антислеживающий агент;
Е260 – уксус, который является продуктом брожения натуральных продуктов;
Е270 – молочная кислота;
Е330 – лимонная кислота;
и многие другие.
Перечень этих и других добавок признан безопасным, но стоит помнить, что при их промышленном производстве могут использоваться химические вещества, они могут производиться не из натуральных, а синтетических компонентов. В любом случае нужно понимать, что основу рациона здорового человека должны составлять цельные продукты без каких-либо даже безопасных добавок.
Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питанию
Как выбирать продукты
Диетолог Елена Будкевич рекомендует при выборе продукта смотреть не только на срок годности, но и какие ингредиенты в нем содержатся.
Причем не всегда отсутствие Е-кода означает отсутствие вредных добавок в составе продукта. Иногда недобросовестные производители его просто не указывают, а пишут лишь название красителя или консерванта. В этом случае, если есть сомнение в доброкачественности продукта, всегда можно узнать код по названию.
Конечно, лучше всего готовить дома из известных продуктов, но редко у кого хватает на это времени и желания. В таком случае я рекомендую стараться покупать меньше фастфуда, продуктов, состав которых нам неизвестен, продуктов, содержащих вредные искусственные добавки. Например, выбор делать в пользу натурального творога, а не сырков с жутким составом, свежих сезонных овощей и фруктов, а не готовых смузи и соков в коробках, овощей, приготовленных на гриле, а не картофеля фри.
Если же производители не указали, какие добавки используются в составе продукта, то в таком случае необходимо обратить внимание на срок годности. Если продукт хранится два-три года и еще при отсутствии специальной упаковки, то приобретать такой товар не рекомендуется.