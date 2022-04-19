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1 час назад

Пищевые добавки, которые опасны для здоровья

Мария Иглина
Наталия Кочубееваэксперт,Елена Будкевич эксперт

Покупая тот или иной продукт, многие не задумываются над его содержанием, обращая внимание лишь на внешний вид. А на деле его употребление может нанести вред организму, если в нем содержатся опасные или даже запрещенные пищевые добавки. "Рамблер" вместе с диетологом Еленой Будкевич и специалистом по функциональному интегративному питанию Наталией Кочубеевой решил разобраться, какие бывают пищевые добавки, для чего они нужны и какие из них представляют собой опасность.

Пищевые добавки, которые опасны для здоровья
Фото: unsplash.comunsplash.com

Для чего нужны пищевые добавки

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Все пищевые добавки кодируются по европейской классификации, Е (от Europe — Европа). Далее следует трехзначный номер, по которому легко "раскрыть" саму добавку, ее название и к какому классу она относится, пояснила Елена Будкевич.

Пищевая промышленность — это очень прибыльная часть экономики. Нужно понимать, что основная задача производителя в большинстве случаев — продать товар и получить прибыль, а не думать о здоровье. Пищевые добавки призваны помочь в удешевлении товара, улучшении его вкусовых качеств и увеличении сроков годности часто за счет качества.
Наталия Кочубеева
Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питанию

В чем опасность пищевых добавок

Некоторые из "Е-шек" обладают канцерогенным действием (провоцируют образование и рост злокачественных опухолей), могут провоцировать аллергические реакции, заболевания желудочно-кишечного тракта, болезни почек.
Елена Будкевич
Елена Будкевич Диетолог, терапевт, профпатолог

Как отмечает эксперт Наталия Кочубеева, дело не только в как таковом наличии пищевых добавок в продукте, а в количестве и частоте их поступления в организм.

Существует список пищевых добавок ввоз которых на территорию РФ и/или реализация продуктов с ними запрещены:
  • Е103 — алканит;
  • Е107 — желтый 2G (краситель);
  • Е123 — красный амарант (краситель);
  • Е128 — красный 2G (краситель);
  • Е152 — уголь, Carbon black;
  • Е216 — парагидроксибензойной кислоты пропиловый эфир, группа парабенов (консервант);
  • Е240 — формальдегид (консервант);
  • Е913 — ланолин.
Также есть ряд добавок, которые могут быть опасными, но еще не тестировались, их также не должно быть в составе продуктов:
  • Е127 — эритрозин;
  • Е154 — коричневый FK;
  • Е173 — алюминий;
  • Е180 — рубиновый литол ВК;
  • Е389 — дилаурилтиодипропионат;
  • Е424 — курдлан;
  • Е512 — хлорид олова (II);
  • Е557 — силикат цинка;
  • Е916 — кальция йодат;
  • Е917 — калия йодат;
  • Е918 — оксиды азота;
  • Е919 — нитрозилхлорид;
  • Е925 — хлор;
  • Е926 — диоксид хлора;
  • Е929 — перекись ацетона.
Кроме этого, существуют добавки, разрешенные в России, но запрещенные в Евросоюзе или других странах, или запрещенные для определенной категории продуктов. Они тоже могут нести потенциальный вред:
  • Е102 — тартразин;
  • Е104 — желтый хинолиновый;
  • Е110 — желтый "солнечный закат" FCF, оранжево-желтый S;
  • Е122 — азорубин, кармуазин;
  • Е124 — понсо 4R (пунцовый 4R), кошенилевый красный А;
  • Е127 — эритрозин.

Стоит отметить, что в материале указаны не все добавки, полные списки можно найти на просторах интернета.

Все ли пищевые добавки вредны

Конечно не все. Многие являются натуральными веществами, например, буквой Е обозначается куркумин (Е100), хлорофилл (Е140), паприка (Е160с), агар (Е406), камедь рожкового дерева (Е410) и др. Их употребление признано безопасным.
Елена Будкевич
Елена Будкевич Диетолог, терапевт, профпатолог
Ниже примеры некоторых маркировок безопасных добавок:
  • Е160 – это натуральные краситель, добываемый из моркови, тропических растений, водорослей, пальмового масла;
  • Е 162 (бетанин) – краситель из свеклы;
  • Е 170 – карбонат кальция (мел) – антислеживающий агент;
  • Е260 – уксус, который является продуктом брожения натуральных продуктов;
  • Е270 – молочная кислота;
  • Е330 – лимонная кислота;
  • и многие другие.
Перечень этих и других добавок признан безопасным, но стоит помнить, что при их промышленном производстве могут использоваться химические вещества, они могут производиться не из натуральных, а синтетических компонентов. В любом случае нужно понимать, что основу рациона здорового человека должны составлять цельные продукты без каких-либо даже безопасных добавок.
Наталия Кочубеева
Наталия КочубееваДипломированный специалист по функциональному интегративному питанию

Как выбирать продукты

Диетолог Елена Будкевич рекомендует при выборе продукта смотреть не только на срок годности, но и какие ингредиенты в нем содержатся.

Причем не всегда отсутствие Е-кода означает отсутствие вредных добавок в составе продукта. Иногда недобросовестные производители его просто не указывают, а пишут лишь название красителя или консерванта. В этом случае, если есть сомнение в доброкачественности продукта, всегда можно узнать код по названию.

Конечно, лучше всего готовить дома из известных продуктов, но редко у кого хватает на это времени и желания. В таком случае я рекомендую стараться покупать меньше фастфуда, продуктов, состав которых нам неизвестен, продуктов, содержащих вредные искусственные добавки. Например, выбор делать в пользу натурального творога, а не сырков с жутким составом, свежих сезонных овощей и фруктов, а не готовых смузи и соков в коробках, овощей, приготовленных на гриле, а не картофеля фри.
Елена Будкевич
Елена Будкевич Диетолог, терапевт, профпатолог

Если же производители не указали, какие добавки используются в составе продукта, то в таком случае необходимо обратить внимание на срок годности. Если продукт хранится два-три года и еще при отсутствии специальной упаковки, то приобретать такой товар не рекомендуется.

Здоровье,ЕС,
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