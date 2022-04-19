Перечислены пять лучших продуктов от "плохого" холестерина

Высокий уровень "плохого" холестерина в организме может привести ко многим опасным заболеваниям. Однако данный показатель напрямую зависит от рациона питания человека, сообщает радио КП.

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В связи с этим медики американской клиники "Мэйо" перечислили продукты, которые снижают содержание липопротеинов низкой плотности в крови.

Среди таких продуктов – овсяные хлопья и отруби, орехи (грецкие, миндальные и другие), рыба (скумбрия, озерная форель, сельдь, сардины, тунец-альбакор и лосось), оливковое масло.

Также, по словам экспертов, от "плохого" холестерина следует употреблять продукты с растительными стеролами или станолами. К ним относятся маргарин, апельсиновый сок и йогуртовые напитки.

Кроме того, ранее сообщалось, что симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания.