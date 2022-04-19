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2 часа назад

Перечислены пять лучших продуктов от "плохого" холестерина

Москва24

Высокий уровень "плохого" холестерина в организме может привести ко многим опасным заболеваниям. Однако данный показатель напрямую зависит от рациона питания человека, сообщает радио КП.

Перечислены пять лучших продуктов от "плохого" холестерина
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

В связи с этим медики американской клиники "Мэйо" перечислили продукты, которые снижают содержание липопротеинов низкой плотности в крови.

Среди таких продуктов – овсяные хлопья и отруби, орехи (грецкие, миндальные и другие), рыба (скумбрия, озерная форель, сельдь, сардины, тунец-альбакор и лосось), оливковое масло.

Также, по словам экспертов, от "плохого" холестерина следует употреблять продукты с растительными стеролами или станолами. К ним относятся маргарин, апельсиновый сок и йогуртовые напитки.

Кроме того, ранее сообщалось, что симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания.

По данным Американской академии дерматологии, появление на теле небольших бугорков, выглядящих как сыпь, свидетельствует о высоком уровне холестерина. По сути, такие бугорки являются жировыми отложениями холестерина, вызванными чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови.

Здоровье,
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