Ученые назвали витамин E помощником в похудении

Японские исследователи решили узнать, могут ли токотриенолы , подтип витамина Е, помочь в похудении. Эксперименты показали, что эти соединения подавляют увеличение массы тела у мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров.

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Сначала учёные кормили мышей жирной пищей в течение более 13 недель. Это привело к тому, что животные прибавили в весе больше, чем мыши из контрольной группы. А вот при добавлении подвида витамина E грызуны даже на жирной диете имели значительно меньшую массу тела.

Исследователи обнаружили, что токотриенолы снижают накопление белой жировой ткани вокруг почек и защищают печень от повреждений. Более того, они помогат снизить уровень липопротеинов низкой плотности или «плохого холестерина» в крови.

«В целом, наши результаты показывают, что более высокое потребление токотриенолов из повседневных продуктов может быть эффективным для предотвращения ожирения», — заявили исследователи.