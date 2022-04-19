Малышева объяснила, что делать при болях в шее

Российский врач-терапевт и популярная телеведущая Елена Малышева раскрыла порядок действий, выполнение которых способно помочь избавиться от болей в шее.

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Так, если человек столкнулся с данным типом недуга, в первую очередь ему стоит выпить любой обезболивающий препарат. Одним из лучших средств Малышева назвала парацетамол, так как именно он разрешён в том числе беременным женщинам и кормящим матерям.

Шаг второй: вы делаете обследование. Лучшими обследованиями являются магнитно-резонансная томография или компьютерная томография этой области, шеи и головы. Елена Малышева