Врач дал советы для предотвращения распространенного расстройства у женщин

Педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал условия для предотвращения послеродовой депрессии у женщин. Об этом распространенном расстройстве у матерей врач рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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Продеус отметил, что послеродовая депрессия возникает не у каждой матери. Однако определенные изменения в настроении, по его словам, особенно у первородящих женщин, бывают всегда. Медик добавил, что неприятие ребенка и себя как матери чаще происходит у матерей-одиночек.

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«Депрессии и срывы могут возникнуть и у тех мам, которые имели идиллическую картинку появления на свет младенца, а в реальности все оказалось совсем по-другому», — счел телеведущий.

Врач заявил, что для стабильного душевного состояния матери важно иметь рядом близких людей, которые могут ее поддержать и помочь, например, в бытовых вопросах, чтобы женщина могла высыпаться.

«Постоянный недосып, конечно, может расшатать нервную систему», — подчеркнул Продеус.

Он выразил уверенность в том, что оптимальным вариантом для матери будет нахождение рядом с ней близких в течение первых нескольких месяцев после родов. Специалист посоветовал женщинам заранее обсудить с родными помощь новоиспеченной матери.

«Попросите о помощи подруг, пусть вместо погремушек и одежек в подарок новорожденному каждая привезет раз в неделю еды и даст принять вам душ», — добавил Продеус.

Он также порекомендовал матерям по возможности перепоручать домашние дела близким.

Помимо того, важным условием для уменьшения проявлений послеродовой депрессии врач назвал нахождение матери и ребенка в роддоме. Медик отметил, что в таком случае женщина за несколько дней получит первый опыт ухода за новорожденным.

Специалист заключил, что будущим матерям перед пополнением в семье стоит подготовиться к переменам в жизни и не строить иллюзий.

«Как быстро женщина привыкает к своему новому положению? Гормонально нормально у любой мамы, да и природой это заложено — безусловная любовь к своему ребенку и безусловное принятие этой ситуации», — подытожил он.