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47 минут назад

Как правильно выбирать солнцезащитные очки

runews24.ruиещё 1

Главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова рассказала об особенностях правильных солнцезащитных очков.

Как правильно выбирать солнцезащитные очки
Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

По словам специалиста, бытует ложное представление о том, что очки обязательно должны защищать глаза от солнечного света. Но это неверно, так как светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — две разные характеристики линз.

Стеклянная линза на 100% защищает глаза от ультрафиолетовых лучей, в то время как пластиковая должна иметь определённое покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра.

Как отметила Шилова, светопропускание, степень интенсивности затемнения линзы — это уже другая характеристика, которая подбирается в зависимости от того, где очки будут использоваться. Например, в городе степень затемнения меньша, а в горах или у моря, наоборот — выше.

Здоровье,
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