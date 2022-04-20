Как правильно выбирать солнцезащитные очки

Главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова рассказала об особенностях правильных солнцезащитных очков.

Фото: Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани" Кадр из фильма "Завтрак у Тиффани"

По словам специалиста, бытует ложное представление о том, что очки обязательно должны защищать глаза от солнечного света. Но это неверно, так как светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — две разные характеристики линз.

Стеклянная линза на 100% защищает глаза от ультрафиолетовых лучей, в то время как пластиковая должна иметь определённое покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра.