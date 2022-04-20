Как правильно выбирать солнцезащитные очки

Главный врач офтальмологической клиники Татьяна Шилова рассказала об особенностях правильных солнцезащитных очков.
По словам специалиста, бытует ложное представление о том, что очки обязательно должны защищать глаза от солнечного света. Но это неверно, так как светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — две разные характеристики линз.
Стеклянная линза на 100% защищает глаза от ультрафиолетовых лучей, в то время как пластиковая должна иметь определённое покрытие, которое блокирует ультрафиолетовую часть спектра.
Как отметила Шилова, светопропускание, степень интенсивности затемнения линзы — это уже другая характеристика, которая подбирается в зависимости от того, где очки будут использоваться. Например, в городе степень затемнения меньша, а в горах или у моря, наоборот — выше.