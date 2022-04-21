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1 час назад

Диетолог назвала продукты, которые помогут снять стресс

Мир24иещё 1

Продукты с высоким содержанием магния, витаминов группы В и триптофана обладают антистрессовым воздействием на организм, рассказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог назвала продукты, которые помогут снять стресс
Фото: Мир24Мир24

По ее словам, при стрессе компенсировать нехватку полезных веществ способны привычные многим продукты. В период тревожности организм активно расходует магний, его запасы могут восполнить семечки подсолнуха и орехи.

«Магний есть в семечках, орехах, цельнозерновых крупах, хлебе, бананах, зеленых овощах. При стрессе расходуется витамин C», – сообщила Соломатина.

Также много магния содержится в черной смородине, квашеной капусте и болгарском перце.

Диетолог отметила, что прийти в форму помогут продукты, которые богаты триптофаном. Этой аминокислоты много в индейке, молоке, финиках и буром рисе.

Ранее врач-психотерапевт Сергей Обложко рассказал, что около 20-30% людей с лишним весом склонны «заедать» стресс. По его словам, высококалорийные продукты оказывают более сильное воздействие на мозг, поэтому именно им отдается предпочтение в стрессовых ситуациях.

Здоровье,Елена Соломатина,
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