Врач рассказала, можно ли есть сладкое после тренировки

Бытует мнение, что после интенсивной тренировки можно хорошо поесть без ущерба фигуре, что существует некое "углеводное окно", в период которого можно ни в чем себе не отказывать.
Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова, для восстановления энергии мышц действительно важно употребление углеводов. Ведь организм тратит энергию прежде всего за счет гликогена - углевода, который содержится в мышцах.
Если после тренировки голодать, то синтез гликогена замедляется, а мышечная энергия не восполняется в полной мере.
При этом важна умеренность и аккуратность. После тренировки нужно также правильно подобрать рацион. Например, стакан молока. И сладкий фрукт: яблоко, банан. А вовсе не торт или бургер.
Поскольку аппетит после тренировки очень хороший, легко можно прийти к обратному эффекту, предупреждает доктор: тренироваться, а потом есть вдвое больше обычного и в итоге вес станет только больше.
"В день должно быть простых углеводов в виде конфет, пирожных, мороженого не более 50 граммов. Для мужчин это девять чайных ложек сахара, для женщин - шесть. Если вы раз в месяц съели шоколадку после тренировки, это допустимая ситуация, но если есть каждый день по полшоколадки, пользы от этого точно не будет",
- сказала Елена Игнатикова.