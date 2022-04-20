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3 часа назад

Врач рассказала, можно ли есть сладкое после тренировки

Российская Газета

Бытует мнение, что после интенсивной тренировки можно хорошо поесть без ущерба фигуре, что существует некое "углеводное окно", в период которого можно ни в чем себе не отказывать.

Врач рассказала, можно ли есть сладкое после тренировки
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как пояснила в интервью радио Sputnik врач-терапевт и диетолог Елена Игнатикова, для восстановления энергии мышц действительно важно употребление углеводов. Ведь организм тратит энергию прежде всего за счет гликогена - углевода, который содержится в мышцах.

Если после тренировки голодать, то синтез гликогена замедляется, а мышечная энергия не восполняется в полной мере.

При этом важна умеренность и аккуратность. После тренировки нужно также правильно подобрать рацион. Например, стакан молока. И сладкий фрукт: яблоко, банан. А вовсе не торт или бургер.

Поскольку аппетит после тренировки очень хороший, легко можно прийти к обратному эффекту, предупреждает доктор: тренироваться, а потом есть вдвое больше обычного и в итоге вес станет только больше.

"В день должно быть простых углеводов в виде конфет, пирожных, мороженого не более 50 граммов. Для мужчин это девять чайных ложек сахара, для женщин - шесть. Если вы раз в месяц съели шоколадку после тренировки, это допустимая ситуация, но если есть каждый день по полшоколадки, пользы от этого точно не будет",

- сказала Елена Игнатикова.

Здоровье,
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