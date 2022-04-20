Врач рассказала, можно ли есть сладкое после тренировки

"В день должно быть простых углеводов в виде конфет, пирожных, мороженого не более 50 граммов. Для мужчин это девять чайных ложек сахара, для женщин - шесть. Если вы раз в месяц съели шоколадку после тренировки, это допустимая ситуация, но если есть каждый день по полшоколадки, пользы от этого точно не будет",