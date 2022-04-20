Диетологи перечислили привычки стройных людей

Диетологи перечислили пять привычек, которые помогут ускорить метаболизм и без труда избавиться от лишних килограммов. Об этом со ссылками на экспертные рекомендации сообщают авторы сайта о здоровом образе жизни Eat This Not That! (ETNT).

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Авторы статьи опираются на советы группы диетологов The Nutrition Twins, которые объяснили, что ускоренный обмен веществ необходим всем людям, которые хотят похудеть и после этого остаться стройными.

«Быстрый метаболизм расщепляет питательные вещества из продуктов, эффективно расходует калории и не откладывает их в виде жира»,

— уверены диетологи.

По их словам, человек с замедленным обменом веществ может заметить это по характерным признакам, например, по чувству постоянной усталости, проблемам с пищеварением и тягой к «быстрым» углеводам.

Диетологи посоветовали поменять некоторые привычки в питании, чтобы повысить метаболизм без дополнительных усилий. Во-первых, The Nutrition Twins рекомендуют заменить углеводные перекусы на белковые, поскольку на переваривание таких продуктов организм уже затрачивает 30 процентов от калорийности.

«Например, после употребления 300-калорийной грудки индейки, примерно 90 из этих калорий будут сожжены в процессе пищеварения»,

— объяснили эксперты.

Кроме того, они посоветовали уменьшить размер порций, поскольку прием пищи в больших количествах, чем нужно для поддержания активности, делает человека вялым и малоподвижным. При этом диетологи рекомендуют не допускать дефицита дневной калорийности.

«Пропуск приемов пищи и потеря жизненно важных калорий в течение дня замедляют обмен веществ, заставляя его удерживать калории слишком долго, чтобы организм мог продолжать функционировать»,

— дополнили The Nutrition Twins.