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2 часа назад

Кардиолог предупредил об опасности поцелуев в шею

Lenta.ruиещё 4

При поцелуе взасос могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Об этом в разговоре с URA.RU заявил кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Кардиолог предупредил об опасности поцелуев в шею
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Он уточнил, что опасность представляют поцелуи в области яремной вены. Как пояснил специалист, это поверхностные, крупные, большого диаметра кровеносные сосуды. Образовавшиеся в результате страстного поцелуя тромбы могут попасть в камеры сердца и подключичные вены. Это, в свою очередь, может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным, предупредил Хорошев.

В то же время кардиолог подчеркнул, что обычный поцелуй в губы не грозит фатальными последствиями.

«Да, гематомы образуются при избыточном создании вакуума, но могут привести только к микротромбозам»,

— сказал он, отметив, что диаметр вен губ и десен не позволяет открываться таким тромбам.

Здоровье,
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