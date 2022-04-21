Назван самый вредный способ похудения

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что голодание является самым вредным способом похудения, передает «Москва 24».

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Специалист рассказала, что при голодании эффект от диеты будет кратковременным, а потерянные килограммы быстро вернутся после того, как человек снова начнет есть. Также, по словам Королевой, голодание увеличивает риск заболеваний сердца, сосудов и онкологии.

Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, диетолог порекомендовала прежде всего поменять свой образ жизни. Специалист заверила, что похудеть можно при дробном питании и регулярном поступлении в организм всех необходимых компонентов: белков, жиров, углеводов, ферментов и других веществ, которые необходимы для поддержки метаболических процессов.