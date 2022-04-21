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1 час назад

Назван самый вредный способ похудения

Мир24иещё 1

Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что голодание является самым вредным способом похудения, передает «Москва 24».

Назван самый вредный способ похудения
Фото: Мир24Мир24

Специалист рассказала, что при голодании эффект от диеты будет кратковременным, а потерянные килограммы быстро вернутся после того, как человек снова начнет есть. Также, по словам Королевой, голодание увеличивает риск заболеваний сердца, сосудов и онкологии.

Тем, кто хочет сбросить лишние килограммы, диетолог порекомендовала прежде всего поменять свой образ жизни. Специалист заверила, что похудеть можно при дробном питании и регулярном поступлении в организм всех необходимых компонентов: белков, жиров, углеводов, ферментов и других веществ, которые необходимы для поддержки метаболических процессов.

Ранее американские ученые заявили, что регулярное голодание сокращает риск сердечной недостаточности и увеличивает продолжительность жизни. Отмечается, что результаты исследования оказались неожиданными для самих специалистов.

Здоровье,Диеты,Маргарита Королева,
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