Диетолог рассказала о периоде, когда можно поесть без набора веса

«Углеводным окном» называют период после интенсивной тренировки, когда можно поесть без набора веса. О том, что можно употреблять в это время, рассказала диетолог Елена Игнатикова.

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По ее мнению, восстановлению мышц и энергии помогут углеводы. Однако подбирать прием пищи важно правильно. «Углеводное окно» не означает, что можно начинать есть торт или остальные сладкие продукты.