Диетолог рассказала о периоде, когда можно поесть без набора веса

«Углеводным окном» называют период после интенсивной тренировки, когда можно поесть без набора веса. О том, что можно употреблять в это время, рассказала диетолог Елена Игнатикова.
По ее мнению, восстановлению мышц и энергии помогут углеводы. Однако подбирать прием пищи важно правильно. «Углеводное окно» не означает, что можно начинать есть торт или остальные сладкие продукты.
Специалист предупредила, что по завершению тренировки аппетит может сильно увеличиться. Нужно быть осторожным, чтобы не съесть вдвое больше, передает радио Sputnik.