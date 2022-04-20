Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+1° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
24 минуты назад

Названа опасность эфирных масел для интимной гигиены

Lenta.ru

Руководитель экспертного центра женского здоровья, врач акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гемостазиолог Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова в беседе с «Лентой.ру» предостерегла россиянок от использования эфирных масел для интимной гигиены.

Названа опасность эфирных масел для интимной гигиены
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По ее словам, эфирные масла создают благоприятные условия для развития микробов и являются лишь маскировкой, которая может усугубить проблемы с микрофлорой и привести к негативным последствиям.

«Неприятный запах может быть связан с баквагинозом (выраженным дисбактериозом), поэтому в данном случае эфирные масла лишь создают благоприятные условия для развития микробов и усугубляют состояние микрофлоры»,

— объяснила Мария Селихова.

Ее мнение разделяют и другие врачи. Так, например, Инна Аполихина, заведующая отделением эстетической гинекологии и реабилитации ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Минздрава России, эксперт Лиги здоровья нации, доктор медицинских наук объясняет, что, хотя некоторые женщины используют эфирное масло лаванды в смеси с кокосовым маслом для смазывания слизистой вульвы и преддверия влагалища, делать это не рекомендуется.

По словам гинеколога, хоть лаванда обладает антисептическим, дезодорирующим и ранозаживляющим эффектом, высокая концентрация эфирного масла может вызвать раздражение на слизистой и усугубить ситуацию.

«Появление неприятного запаха от выделений может быть связано и с вагинальной инфекцией, нарушением баланса флоры во влагалище или с подтеканием мочи, поэтому лучше сразу обратиться с этой проблемой к врачу»,

— подытожила Инна Аполихина.

Здоровье,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители