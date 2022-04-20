3 главных ошибки при похудении

— Если человек привык есть первое, второе и третье на завтрак, обед и ужин, то он не наестся на 1200 калорий порциями-«гульками». Сокращать количество еды нужно постепенно. Голодание — это стресс для организма. Сколько пациентов приходили после голодания и говорили, что набирали по 10 килограммов и получали дикий голод. Не нужно организм третировать. Наша задача — выйти к здоровому рациону, нормальному размеру порций, что для взрослого человека составляет две сложенные ладони. Белок из еды убирать нельзя,