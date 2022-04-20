Диетолог раскрыла самый опасный способ похудения

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала о самом опасном способе похудения, а также о том, какие последствия могут быть. Об этом сообщает "Москва 24".

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Она заявила, что самый опасный способ похудения — голодание. Эффект от такой диеты будет недолгим, потерянные килограммы быстро вернутся обратно. Кроме того, после такого метода можно еще сильнее потолстеть.

"Да, в результате голодания мы снизим массу тела, но мы никогда не сможем удержать полученный результат, потому как, когда вернемся к питанию, каждый потерянный килограмм приведет за собой парочку других. Мы наберем большее количество килограммов и останемся вновь в очередной раз с разочарованием"

Она пояснила, что это происходит из-за того, что человек начинает отдавать предпочтение продуктам с высоким гликемическим индексом, а также тем, которые содержат много углеводов. Это может привести не только к набору веса, но и к сахарному диабету второго типа. В таком случае также возрастет риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

"Двенадцать видов рака стартуют на фоне избытка массы тела человека. Потому как избыток жира в составе жировой ткани является фактором для формирования провоспалительных компонентов в составе жировых клеток, в составе жировой ткани. Или провоспалительных цитокинов. И при наличии других располагающих факторов, в частности высокого кортизола на фоне стресса, может быть обеспечен запуск совершенно ненужных процессов в организме"

Диетолог посоветовала изменить образ жизни и ежедневное питание тем, кто хочет похудеть. Она порекомендовала дробное питание, которое содержит необходимое количество белков, жиров, углеводов и других биологически активных компонентов.