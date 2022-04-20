Дерматолог перечислила методы лечения прыщей у взрослых

Акне у взрослых труднее поддается терапии, чем у подростков, однако есть четыре проверенных метода, которые помогут в лечении данного заболевания, рассказала дерматолог Мэри Шеу, пишет специализированный портал Eat This, Not That!

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Одним из важных способов борьбы с высыпаниями является грамотный домашний уход за кожей. Эксперт уточнила, что речь идет об очищении кожи не чаще двух раз в день, использовании крема с ретиноидами для очищения пор, отшелушивания, ускорения регенерации клеток и заживления воспалений, а также противовоспалительное средство для точечного использования. По словам Шеу, также доказали свою эффективность химические пилинги и терапия синим светом.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что без коррекции питания избавиться от прыщей будет трудно. Дерматолог посоветовала исключить коровье молоко и придерживаться диеты по гликемическому индексу, в которой много продуктов с низким ГИ (сложные углеводы, цельнозерновые продукты, фрукты и овощи). Дело в том, что, как показали последние исследования, питание, в котором преобладают сахар и простые углеводы, провоцирует образование акне.

Наконец Шеу рекомендует уменьшить уровень стресса. «Наш организм в ответ на волнение вырабатывает больше мужских половых гормонов, которые стимулируют работу сальных желез и волосяных фолликулов на коже, что и может спровоцировать появление прыщей», – пояснила специалист.