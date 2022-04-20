Как быстро снять симптомы аллергии: советы отоларинголога

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина рассказала, как быстро справиться с симптомами аллергии на пыльцу, пишет «Газета.Ru».
«Первой помощью является прием антигистаминного препарата по назначению врача», – подчеркнула она.
Специалист добавила, что людям, у которых весенняя аллергия проявляется в виде чихания, следует регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора.
«Это могут быть специализированные растворы для промывания носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках», – уточнила эксперт.
Примерный объем, необходимый в такой ситуации, – 200-250 мл (около стакана), указала она.
Если лечащий врач назначил интраназальные препараты, то их рекомендуется закапывать в нос после промывания, отметила Зимина.
В случае, если есть проявления со стороны глотки, ротоглотки и гортани, то нужно вызвать скорую помощь либо безотлагательно обратиться к отолорингологу.
Ранее о том, чем опасна аллергия на пыльцу и можно ли ее предотвратить или вылечить, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал врач-иммунолог – аллерголог Владимир Болибок.