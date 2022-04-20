Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+10° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
53 минуты назад

Как быстро снять симптомы аллергии: советы отоларинголога

Мир24иещё 1

Врач-оториноларинголог Светлана Зимина рассказала, как быстро справиться с симптомами аллергии на пыльцу, пишет «Газета.Ru».

Как быстро снять симптомы аллергии: советы отоларинголога
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

«Первой помощью является прием антигистаминного препарата по назначению врача», – подчеркнула она.

Специалист добавила, что людям, у которых весенняя аллергия проявляется в виде чихания, следует регулярно промывать нос большим количеством изотонического раствора.

«Это могут быть специализированные растворы для промывания носа или обычный физраствор, которые доступны во всех аптеках», – уточнила эксперт.

Примерный объем, необходимый в такой ситуации, – 200-250 мл (около стакана), указала она.

Если лечащий врач назначил интраназальные препараты, то их рекомендуется закапывать в нос после промывания, отметила Зимина.

В случае, если есть проявления со стороны глотки, ротоглотки и гортани, то нужно вызвать скорую помощь либо безотлагательно обратиться к отолорингологу.

Ранее о том, чем опасна аллергия на пыльцу и можно ли ее предотвратить или вылечить, в эфире телеканала «МИР 24» рассказал врач-иммунолог – аллерголог Владимир Болибок.

Здоровье,Владимир Болибок,Светлана Зимина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители