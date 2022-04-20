Россиян предупредили об опасности несбалансированных диет

«Желчь, вырабатываемая в печени и поступающая в желчный пузырь, участвует в расщеплении холестерина из жиров. Когда жир больше не поступает в организм, желчь не выполняет свою работу. В итоге в пузыре может скапливаться осадок, который может уплотниться и сформироваться в камень», объяснила эксперт в разговоре с «Общественной службой новостей».