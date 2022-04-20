Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Россиян предупредили об опасности несбалансированных диет

РИА "ФедералПресс"иещё 2

К лету многие стараются сбросить лишний вес. В ход идут жесткие диеты с одним стаканом кефира в день и интервальное голодание. Люди полностью отказываются от жирной пищи и готовят исключительно на пару, что на деле серьезно вредит здоровью. Врач УЗИ Полина Лаврова рассказала, к каким последствиям может привести такой способ похудения.

Россиян предупредили об опасности несбалансированных диет
Фото: Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / globallookpress.comФото: Andrey Arkusha / Russian Look / globallookpress.com

«Желчь, вырабатываемая в печени и поступающая в желчный пузырь, участвует в расщеплении холестерина из жиров. Когда жир больше не поступает в организм, желчь не выполняет свою работу. В итоге в пузыре может скапливаться осадок, который может уплотниться и сформироваться в камень», объяснила эксперт в разговоре с «Общественной службой новостей».

По словам Лавровой, спровоцированная похудением желчекаменная болезнь требует оперативного вмешательства. Специалист привела в пример подростка, который после резкого сброса трех десятков килограммов начал жаловаться на боли в животе. У него нашли камень размером в пару сантиметров, который появился в результате отказа от полезных жиров. Юношу пришлось спасать с помощью эндоскопической операции.

Специалист посоветовала не отказываться от жирной пищи во время попытки сбросить вес, а питаться разнообразно и сбалансированно, соблюдать соотношение макронутриентов.

Ранее «ФедералПресс» приводил слова врача-эндокринолога об обязательных при похудении витаминах.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители