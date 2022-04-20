Россиян предупредили об опасности несбалансированных диет

К лету многие стараются сбросить лишний вес. В ход идут жесткие диеты с одним стаканом кефира в день и интервальное голодание. Люди полностью отказываются от жирной пищи и готовят исключительно на пару, что на деле серьезно вредит здоровью. Врач УЗИ Полина Лаврова рассказала, к каким последствиям может привести такой способ похудения.
«Желчь, вырабатываемая в печени и поступающая в желчный пузырь, участвует в расщеплении холестерина из жиров. Когда жир больше не поступает в организм, желчь не выполняет свою работу. В итоге в пузыре может скапливаться осадок, который может уплотниться и сформироваться в камень», объяснила эксперт в разговоре с «Общественной службой новостей».
По словам Лавровой, спровоцированная похудением желчекаменная болезнь требует оперативного вмешательства. Специалист привела в пример подростка, который после резкого сброса трех десятков килограммов начал жаловаться на боли в животе. У него нашли камень размером в пару сантиметров, который появился в результате отказа от полезных жиров. Юношу пришлось спасать с помощью эндоскопической операции.
Специалист посоветовала не отказываться от жирной пищи во время попытки сбросить вес, а питаться разнообразно и сбалансированно, соблюдать соотношение макронутриентов.
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