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2 часа назад

Как справиться с хроническими запорами

Ferra.ru

Многие время от времени сталкиваются с запорами. Как утверждает Национальный институт диабета, болезней органов пищеварения и почек, примерно у 16 из 100 взрослых и 33 из 100 людей старше 60 лет есть признаки запора. Врачи из клиники Майо рассказали, как лечится это состояние.

Как справиться с хроническими запорами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Считается, что у человека запор, если он ходит «по-большому» реже трёх раз в неделю. Хронический же характер приобретает эта болезнь, если подобное сохраняется в течение нескольких недель или даже дольше.

Хронический запор может ухудшить качество жизни человека и помешать ему выполнять повседневные дела. Также из-за этого у людей может возникать чрезмерное напряжение при опорожнении кишечника.

Как же вылечить хронический запор? Начинается терапия с изменения образа жизни и питания пациента. Человеку могут порекомендовать есть больше продуктов, богатых клетчаткой, выполнять физические упражнения несколько раз в неделю, обращать внимание на позывы в туалет и выделять для дефекации достаточное количество времени (то есть никуда при этом не торопиться).

Если же подобные советы не помогают, то лечащий врач может назначить препараты (например, слабительные), специальные упражнения или направить на операцию.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Здоровье,
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