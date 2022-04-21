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2 часа назад

Почему после 40 лет растет живот

Катя Кобышева
Мамонтова Елена Юрьевнаэксперт

Если в двадцать лет можно себе позволить есть все подряд и не толстеть, то в тридцать это становится сложнее, а в сорок и вовсе кажется невозможным. О том, почему после сорока лет начинает расти живот, чем это грозит и как избежать, "Рамблеру" рассказал эксперт — заведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук Елена Юрьевна Мамонтова.

Почему после 40 лет растет живот
Фото: pxhere.compxhere.com

Действительно после сорока лет объем живота начинает увеличивается. По словам эксперта, чаще всего это происходит из-за постепенного снижения уровня основного обмена в организме, который в свою очередь вызван относительным дефицитом женских половых гормонов.

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Даже при наличии регулярного менструального цикла характер его может меняться, что является «звоночком», предупреждающим о снижении уровня женских половых гормонов.

Еще одна причина появления «животика» после 40 — изменения структуры мышечной ткани, она теряет свою эластичность и тонус. С каждым годом восстановить объем талии становится все труднее и труднее, так как прогрессирует дефицит половых гормонов.
Мамонтова Елена Юрьевна
Мамонтова Елена ЮрьевнаЗаведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Также накопление жира в области талии провоцируют и другие нарушения. Елена Мамонтова выделяет следующие:

  • снижение функции щитовидной железы (гипотиреоз),
  • развитие инсулинорезистентности и, как следствие, сахарного диабета,
  • нарушение функции надпочечников с переизбытком гормона кортизола,
  • нарушение работы гипоталамо-гипофизарной системы,
  • многие расстройства психики приводят к чрезмерному поглощению пищи — полифагии.

Кроме того, и сама по себе жировая ткань может быть гормонально активной.

Жир, окружающий внутренние органы, называется висцеральным. Именно эта ткань является гормонально активной. Клетки жировой ткани называются адипоцитами. Они секретируют гормоны, отвечающие за развитие ожирения и инсулинорезистентности (лептин, адипонектин, адипсин, резистин и другие). Жировая ткань является одним из важных мест активной продукции и метаболизма половых стероидов и глюкокортикоидов.
Мамонтова Елена Юрьевна
Мамонтова Елена ЮрьевнаЗаведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук

Как отмечает эксперт, изменение фигуры по типу «яблоко» с накоплением жира в области живота сопровождается высоким риском развития:

  • метаболических нарушений (инсулинорезистентность, сахарный диабет);
  • сердечно-сосудистых заболеваний с исходом в гипертоническую болезнь, инфаркт, инсульт;
  • онкологических заболеваний органов малого таза, молочных желез, толстого кишечника;
  • поражения суставов;
  • нарушения менструального цикла, развития проблемы бесплодия; заболевания печени, вплоть до развития цирроза.

Решать проблему в этом случае нужно вместе с врачом. Но кроме того, Елена Мамонтова говорит о ранней профилактике. Эксперт советует:

Как можно раньше приучать организм к здоровому питанию с исключением продуктов с высоким гликемическим индексом, к правильному режиму питания с ограничением употребления пищи в позднее время.

Подключать регулярную (ежедневную) физическую нагрузку не менее 40 минут (дополнительно к привычной).

Своевременно посещать врача для выявления факторов, предрасполагающих факторов к развитию хронических заболеваний, или уже имеющихся заболеваний и коррекцию их течения.
Мамонтова Елена Юрьевна
Мамонтова Елена ЮрьевнаЗаведующая эндокринологическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России), кандидат медицинских наук
Здоровье,МИД России,
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