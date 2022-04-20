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2 часа назад

Кардиолог назвала исключающие прием обезболивающего симптомы

Lenta.ru

Консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» терапевт-кардиолог Юлия Фокина назвала исключающие прием обезболивающих препаратов симптомы. Ее слова приводит Life.

Кардиолог назвала исключающие прием обезболивающего симптомы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Фокиной, принять препарат можно, если боль доставляет дискомфорт, мешает сосредоточиться, снижает концентрацию. Однако врач также призвала отказаться от обезболивающего при болях в животе и обратиться к специалисту. «Например, особого внимания всегда требует боль в левой половине грудной клетки, боль в животе, особенно у женщин», — рассказала Фокина.

При подозрении на аппендицит прием обезболивающих препаратов может затруднить диагностику, продолжает Фокина, поэтому решение об их приеме нужно принимать вместе с доктором.

Ранее врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий, выполнение которых может помочь избавиться от боли в шее. По словам Малышевой, первым делом при боли в шее необходимо выпить любой обезболивающий препарат.

Здоровье,Елена Малышева,Первый канал,
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