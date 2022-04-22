Назван способ похудеть в талии и сохранить объем в бедрах

«Для этого нужно выстроить правильные тренировки — упражнения, направленные на прорабатывание определенных групп мышц. Безусловно, это потребует продолжительного времени. Тем не менее для того, чтобы снизить вес, мы должны учитывать общий рацион питания, который будет воздействовать на весь организм в целом»,