Что такое орторексия и почему она возникает

Орторексия — это расстройство пищевого поведения, связанное с одержимостью здоровым питанием. Оно возникает вследствие различных психологических факторов и вместо оздоровления организма приводит к его разрушению и гормональному сбою. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, главной задачей людей, которые питаются исключительно правильно, является оздоровление организма. Это основа стиля ЗОЖ. Когда же контроль пищевого поведения становится сверхцелью, вытесняющей все остальные задачи мозга, это перерастает уже в паранойю и психологическую проблему:

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— Наш организм практически все время работает на автопилоте. Когда же вы берете управление им в свои руки, вся выстроенная система начинает рушиться. Так и в случае с попыткой есть исключительно правильную пищу. Пищевая паранойя заключается в том, что человек превращает правильное питание в некий культ и главную цель своей жизни. В результате чего мозговые нейроны начинают работать только в рамках идеи о том, чтобы есть исключительно полезную и здоровую еду.

Человек, страдающий орторексией, по словам диетолога, практически повторяет поведение тех, у кого диагностирована анорексия:

— Конечно, это разные явления. Кроме того, официального диагноза «орторексия» в медицине нет. Просто если при анорексии человек беспокоится больше о своем внешнем виде, то при пищевой паранойе он изводит себя мыслями о своем здоровье. Орторексия схожа по характеристикам с обсессивно-компульсивным расстройством, с тревожными состояниями.

Проблема начинается после просмотра различных мотивирующих роликов о правильном питании и здоровой пище. Либо же после рекомендаций врачей о необходимости сесть на диету, чтобы улучшить свое состояние.

— В результате параноидальных мыслей о том, что можно заболеть, подхватить какой-то недуг, вегетативная нервная система начинает сдавать свои позиции, — говорит специалист, — начинается гормональный сбой, защитные функции организма перестают функционировать. Человек может себя довести даже до летального исхода.

В большой группе риска находятся люди, которые занимаются спортом, следят за своей фигурой, часто любят посещать врачей или «вечно ищут различные заболевания, которых на самом деле нет».