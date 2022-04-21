Развеян миф об «углеводном окне» после тренировки

Есть сладости и фастфуд после тренировки – неверное решение, предупреждает врач-терапевт Елена Игнатикова. В беседе с радио Sputnik эксперт рассказала, чем полезнее питаться после физической активности.

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Эксперт опровергла популярный миф, что в короткий период так называемого «углеводного окна» (после тренировки), можно есть все, от чего растет аппетит. И ни одна булочка или шоколадка не отразятся на фигуре и не навредят здоровью.

Терапевт подтвердила, что съесть немного углеводистой пищи в течение часа после тренировки действительно нужно. Ведь до этого вы тратили энергию, ее нужно восстановить.

«Это должны быть правильные продукты и определенная порция: стакан молока, банан или другой сладкий фрукт. Не должно быть переедания, «углеводное окно» не означает, что надо есть как не в себя, это должно быть на пользу мышцам», — подчеркнула Игнатикова.

Вес будет расти, если сделать выбор в пользу быстрых углеводов. А польза от тренировки сойдет на нет.