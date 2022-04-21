Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+8° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
25 минут назад

Предложен неожиданный способ сбросить вес

Lenta.ru

Диетолог Майкл Мосли назвал отказ от алкоголя на 8-12 недель одним из быстрых путей к похудению. О неожиданном способе сбросить вес, предложенном специалистом, сообщает Daily Express.

Предложен неожиданный способ сбросить вес
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По утверждению Мосли, алкогольные напитки очень калорийны и потому особенно вредны для худеющих. К примеру, один большой бокал вина содержит около 230 калорий — столько же, сколько плитка шоколада.

При этом алкоголь вызывает сильный аппетит, что также не способствует похудению.

«Большую роль играют два гормона — лептин и грелин; лептин уменьшает чувство голода, а грелин его усиливает. Когда вы пьете алкоголь, уровень лептина снижается, а уровень грелина повышается, в результате чего повышается ваш аппетит», — объясняет Мосли.

По его словам, именно этим объясняется тяга к шоколаду или чипсам во время распития спиртного.

Диетолог разрешил вернуть алкоголь в умеренных количествах, когда худеющий достигнет своего целевого веса. Оптимальным напитком после достижения цели, по словам Мосли, может стать красное вино. Это связано с тем, что оно богато ресвератролом — антиоксидантом, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов Тереза Кин рассказала, почему нельзя хранить молоко в двери холодильника. Она также назвала лучшие места для хранения мяса и овощей.

Здоровье,Майкл Мосли,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители