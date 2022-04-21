Признаки нервного истощения и депрессии: мнение эксперта

Passion.ru пообщался с экспертом и выяснил, по как признакам можно определить, что депрессия уже на пороге и как справиться с этим опасным состоянием.

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В последние годы депрессия стала модной – все чаще мы объясняем любое плохое самочувствие и негативные эмоции именно этим словом. Как распознать, что вы или ваши близкие на самом деле находитесь на пороге депрессии? Разбираемся в тревожных симптомах вместе с дипломированным психологом и психотерапевтом Куралай Нуркадиловой.

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Куралай Нуркадилова

дипломированный психолог и психотерапевт, общественный деятель

Главный признак депрессии – резкое изменение поведения и отношения к жизни. Вы были активным, общительным человеком, а сейчас не хотите никого видеть и выходить на улицу. Вам всегда были присущи спокойствие и уравновешенность, а сейчас вы срываетесь по любому поводу и вздрагиваете от каждого шороха. У вас меняется круг общения, интересы, желания, стремления, хотя объективных причин для этого нет. В ваших глазах все становится серым, и ничего не может изменить ситуацию. Даже если на улице яркий, солнечный день, вам он кажется пасмурным, небо темное, тепло вас не греет. Весь мир серый: здания, люди, даже самые яркие цветы и зелень.

Еще шесть симптомов возможного приближения депрессии

Равнодушие. Вам становится все равно, как чувствуют себя ваши близкие, что думают окружающие, что происходит в вашей семье, на работе, в мире. Даже самое дорогое перестает волновать, например, становится безразлично, чем заняты ваши дети, как чувствуют себя пожилые родители. Вы не интересуетесь новостями, бросаете некогда любимые хобби, не можете строить планы и ставить себе цели.

Погружение в себя. Именно оно является причиной равнодушия – люди в депрессии сконцентрированы только на своих чувствах. Глубокий уход внутрь себя сопровождается постоянным пережевыванием ментального мусора: старых обид, непроработанных травм, неприятных разговоров, несделанных дел, чувства вины, невыполненных обязательств. В этом потоке бродящих мыслей легко захлебнуться и утонуть.

Неопрятный внешний вид. Все время и силы занимают внутренние переживания, и человек просто плюет на себя и свой имидж. Поношенная, мятая одежда, несвежая прическа, грязная обувь, пренебрежение личной гигиеной – все эти признаки сигнализируют о нестабильном внутреннем состоянии.

Невнимание к здоровью. Человек в депрессии может очень долго игнорировать симптомы заболеваний, боль и дискомфорт, не обращать внимание на визуальные проявления недуга. Частый признак – плачевное состояние зубов. Визит к врачу кажется ненужным мероприятием, потому что человек максимально сконцентрирован на том, что происходит внутри его головы. Здесь возникают реальные риски для здоровья – можно довести ситуацию до серьезных осложнений и развития хронических заболеваний.

Проблемы с питанием. Расстройства пищевого поведения нередко сопровождают депрессивные состояния, хотя проявляться могут по-разному. Кто-то заедает свои переживания, кто-то перестает есть вовсе, у кого-то развивается булимия, а кто-то ест только один продукт. Причины кроются в психологическом состоянии, но вред для здоровья вполне физический. Резкое увеличение веса провоцирует развитие диабета и болезней сосудов, внезапное похудение критически влияет на пищеварительную систему, вызывает нарушение эндокринной системы.

Синдром хронической усталости. Постоянное отсутствие сил, лень и прокрастинация, нежелание вставать с кровати нередко сопровождают депрессию. Организм как будто впадает в режим самоуничтожения, что провоцирует снижение иммунитета, развитие и обострение заболеваний, беспричинные головные, мышечные и костные боли.

Как действовать в такой ситуации?