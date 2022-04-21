Диетологи: красное вино можно пить без риска ожирения

Пиво связано с повышенным риском ожирения, зато красное вино - с меньшим объемом отложений жира в брюшной полости, выяснили специалисты по питанию из Университета штата Айова в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Obesity Science & Practice.

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Исследователи проанализировали данные 1869 британцев 40-79 лет из хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank, сообщивших о своих диетических привычках, предпочитаемом алкоголе и образе жизни. Также ученые учли сведения об весе, росте и составе тела каждого респондента.

Как выяснилось, употребление пива и крепких спиртных напитков было связано с повышением уровня висцерального жира - жировых отложений между органами в брюшной полости, связанных с ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и других проблем со здоровьем. При этом употребление вина не приводило к подобным проблемам. Более того, у любителей красного вина висцерального жира было меньше. Потребление белого же оказалось связано с более высокой минеральной плотностью костной ткани.

"Старение часто сопровождается увеличением объема опасного жира, который может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, а также снижением минеральной плотности костной ткани", - отмечают исследователи.

Алкоголь давно считается одним из факторов риска развития ожирения, однако данные об этом риске были достаточно противоречивы. Новое исследование показывает, что, в зависимости от вида алкоголя, его связь с ожирением может различаться. Однако предстоит выяснить, как на риски влияет количество употребляемого алкоголя и нет ли иных факторов, которые могли бы объяснить эту связь.