5 способов убрать жир на животе

Долгая жизнь возможна, если человек не страдает ожирением, высоким давлением, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Именно этим отличаются жители так называемой голубой зоны, которые живут долго и счастливо много лет. Они рассказали о секретах их питания, которые помогают в том числе и похудеть.

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В регионах, входящих в «голубую зону», люди живут удивительно долго. И отчасти это связано с их питанием. Кроме того, они крайне редко страдают абдоминальным ожирением (когда избыток жира накапливается вокруг внутренних органов). Вот пять правил, которых они придерживаются.

Употребление большого количества цельнозерновых продуктов. В подобных продуктах много клетчатки, и едят их каждый день.

Употребление множества овощей и фруктов. По большей части долгожители едят растительную пищу и почти не употребляют мясо.

Получение достаточного количества воды. Это поможет не только при похудении, но и при поддержании здоровья в целом.

Порции должны быть небольшими. Жители Окинавы следуют правилу: есть ровно до тех пор, пока не почувствуете, что сыты на 80 процентов.

Предпочтение естественного движения. Передвигаться лучше не на велосипеде, а пешком.