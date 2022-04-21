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58 минут назад

Врач назвала частые причины сильного выпадения волос у женщин

Letidor.ru

Отрастить длинные и красивые волосы — мечта многих женщин, однако сделать это бывает очень сложно. Волосы ломаются, становятся тусклыми и часто выпадают. Причин этому может быть несколько — от гормонального сбоя и перенесенного коронавируса, до приема безобидных на первый взгляд лекарств. Подробности читайте в нашей новости.

Врач назвала причины сильного выпадения волос у женщин
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему часто выпадают волосы и как избавиться от этой проблемы.

Специалист считает, что ослабляют волосяные фолликулы хронические заболевания, хирургические вмешательства, прием лекарственных препаратов и проблемы со щитовидной железой. Не стоит пытаться вылечит алопецию народным средствами — станет только хуже.

Исключаем железодефицитную анемию и дефицит питательных веществ (например, цинка, белка). Если причина в недавно перенесенных инфекциях/операциях, просто ждем — через 3-4 месяца волосы перестанут выпадать, через 6-12 месяцев будут расти.

Врач также отметила, что при выпадении волос стоит отказаться от любых диет, питаться необходимо сбалансировано, при этом в продуктах должно быть достаточное количество белка. Ранее «Летидор» писал о том, что врач назвала три главные причины выпадения волос у женщин.

Здоровье,
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