Врач назвала причины сильного выпадения волос у женщин

Отрастить длинные и красивые волосы — мечта многих женщин, однако сделать это бывает очень сложно. Волосы ломаются, становятся тусклыми и часто выпадают. Причин этому может быть несколько — от гормонального сбоя и перенесенного коронавируса, до приема безобидных на первый взгляд лекарств. Подробности читайте в нашей новости.

Фото: Letidor.ru Letidor.ru

Врач-педиатр Мария Евдокимова рассказала в своем Telegram-канале о том, почему часто выпадают волосы и как избавиться от этой проблемы.

Специалист считает, что ослабляют волосяные фолликулы хронические заболевания, хирургические вмешательства, прием лекарственных препаратов и проблемы со щитовидной железой. Не стоит пытаться вылечит алопецию народным средствами — станет только хуже.

Исключаем железодефицитную анемию и дефицит питательных веществ (например, цинка, белка). Если причина в недавно перенесенных инфекциях/операциях, просто ждем — через 3-4 месяца волосы перестанут выпадать, через 6-12 месяцев будут расти.