Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса

Врач-эндокринолог, репродуктолог Алла Шилова сказала, что организм всегда предупреждает женщину о надвигающемся климаксе, поэтому следует обращать внимание на симптомы-предвестники грядущей перестройки организма. Медик перечислила их в беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва».

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По словам Шиловой, общеизвестными признаками климакса являются внезапные приливы жара и усиленная потливость, а, например, ухудшение когнитивных способностей — менее очевидный симптом. «Появляется состояние, которое похоже на старческий склероз. Пациентка забывает информацию, возникает рассеянность, заторможенность, порой не удается сосредоточиться», — разъяснила доктор. Также при наступлении климакса у женщины часто возникают неприятные ощущения при половом акте, учащаются приступы цистита и пиелонефрита, в некоторых случаях начинается недержание мочи. Среди других неочевидных симптомов, которые перечислила Шилова, значатся повышенная раздражительность, дискомфорт в суставах и боль в горле.