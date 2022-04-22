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3 часа назад

Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса и способы их облегчения

Lenta.ruиещё 1

Врач-эндокринолог, репродуктолог Алла Шилова сказала, что организм всегда предупреждает женщину о надвигающемся климаксе, поэтому следует обращать внимание на симптомы-предвестники грядущей перестройки организма. Медик перечислила их в беседе с онлайн-изданием «Вечерняя Москва».

Эндокринолог перечислила симптомы-предвестники климакса
Фото: ShutterstockShutterstock

По словам Шиловой, общеизвестными признаками климакса являются внезапные приливы жара и усиленная потливость, а, например, ухудшение когнитивных способностей — менее очевидный симптом. «Появляется состояние, которое похоже на старческий склероз. Пациентка забывает информацию, возникает рассеянность, заторможенность, порой не удается сосредоточиться», — разъяснила доктор. Также при наступлении климакса у женщины часто возникают неприятные ощущения при половом акте, учащаются приступы цистита и пиелонефрита, в некоторых случаях начинается недержание мочи. Среди других неочевидных симптомов, которые перечислила Шилова, значатся повышенная раздражительность, дискомфорт в суставах и боль в горле.

Эндокринолог подчеркнула, что существуют способы облегчения симптомов надвигающегося климакса, но сделать это можно только под контролем врача. Как правило, специалист подбирает пациенткам заместительную гормональную терапию, витаминные комплексы и препараты для нормализации работы нервной системы. Кроме того, по словам Шиловой, доказали свою эффективность и физиотерапия, которая помогает облегчить общее состояние женщины, и лечебная физкультура, которая укрепляет мышцы и суставы.

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