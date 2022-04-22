Врач перечислила провоцирующие раннее старение продукты

Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо перечислила провоцирующие раннее старение продукты и дала советы, как питаться, чтобы сохранить молодость. Как сообщает НГС, в черный список попали простые углеводы: сахар, выпечка и прочие сладости.

Чтобы сохранить здоровье и бодрость духа на многие годы, врач рекомендует отказаться от простых углеводов и большого количества фруктов. По ее словам, когда в организме скапливается слишком много кислот, может начаться процесс воспаления тканей. Именно хронический процесс воспаления может стать причиной преждевременного старения. Шуппо призывает с возрастом также отказываться от избытка сыра, молока, творога.