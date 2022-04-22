Диеты с ограничением времени оказались бесполезными

Учёные опубликовали результаты годичного исследования, в которой участвовали добровольцы с ожирением. Результаты двух групп, соблюдавших разные варианты диеты, по итогу оказались схожими – без статистически значимых отличий в вопросе похудения.

Фото: Сибмеда Сибмеда

Исследование провела объединённая группа из больницы Наньфан, Южного медицинского университета в Китае, и Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета в США. Результатами своей работы они поделились в научной статье, опубликованной в Медицинском журнале Новой Англии.

Ранее были известны данные, основанные в основном на экспериментах с животными, которые показывали, что ограничение пищи в определённые промежутки времени в течение дня может помочь похудеть. Смысл в том, что приём пищи в такие периоды будет особым образом соотноситься с циркадными ритмами – что и обеспечит высокую метаболическую активность и расход калорий.

Однако другие исследования эти выводы не подтвердили – как и в новом проекте китайских и американских учёных. Это было масштабное и продолжительное по времени исследование – оно длилось один год, и в нём приняли участие 139 добровольцев с ожирением. Все они согласились на этот период снизить потребление калорий. Рандомизированное число добровольцев также попросили ограничить приём пищи с 8:00 до 16:00. Женщины должны были потреблять 1200-1500 калорий в день, мужчины – 1500-1800 калорий. За всеми участниками осуществлялся контроль, связанный и с показателями веса, объёма талии, и с общими показателями состояния здоровья.