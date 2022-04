Женщинам надо отказаться от четырех пищевых добавок

Диетолог Жаклин Лондон опровергла миф, что существуют «хорошие» или «плохие» продукты, однако отметила, что есть ряд опасных для здоровья ингредиентов, и посоветовала женщинам отказаться от четырех вредных пищевых добавок, так как они более опасны для них, чем для мужчин. Ее слова передает онлайн-издание Eat This, Not That!