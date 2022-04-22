Названо лучшее сочетание продуктов при похудении

«Мое глубокое убеждение: такая диета работает ограниченно. Пока человек на ней сидит, он имеет результат. Однако она не подходит человеку, не сочетается с его вкусовыми привычками: ее кто-то составил по принципу идеальности. Нужно уметь подбирать продукты под себя, и тогда вообще не встанет вопрос калорийности»,