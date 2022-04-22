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1 час назад

Названо лучшее сочетание продуктов при похудении

Lenta.ruиещё 1

Диетолог Нурия Дианова назвала лучшие сочетания продуктов, помогающие сбросить вес. Ее рекомендации приводит издание «Вечерняя Москва».

Названо лучшее сочетание продуктов при похудении
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам эксперта, при похудении необходима клетчатка в виде овощей, фруктов, сухофруктов, зелени, салатов и ягод. Обходиться только низкокалорийными продуктами нельзя, потому что постоянное чувство голода может привести к срыву.

Дианова рекомендует выстраивать основные приемы пищи по принципу тарелки.

«Если организовать свой прием пищи именно по правилам тарелки, то в половине порции должны быть какие-то виды клетчатки или их сочетание. К примеру, салат, овощное рагу, киви и овощной гарнир. В остальном можно набирать все, что хочется: хоть спагетти "Болоньезе". Можно жаркое с мясом. Если во второй половине — овощной гарнир»,

— объясняет она.

По мнению диетолога, худеющим показано трехразовое питание и один перекус во время большого перерыва между основными приемами пищи.

Для перекусов она рекомендует пищу, богатую клетчаткой, например, банан или греческий салат, с добавлением белково-жирового продукта — к примеру, орехов или урбеча и чашки чая. А лучший перекус для трудоголиков — это, по ее словам, отвар шиповника. Она предупреждает, что перекусы должны быть без хлеба.

Дианова советует избегать готовых диет.

«Мое глубокое убеждение: такая диета работает ограниченно. Пока человек на ней сидит, он имеет результат. Однако она не подходит человеку, не сочетается с его вкусовыми привычками: ее кто-то составил по принципу идеальности. Нужно уметь подбирать продукты под себя, и тогда вообще не встанет вопрос калорийности»,

— заключила диетолог.

Здоровье,Нурия Дианова,
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